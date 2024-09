RD Bebidas leva o título do Master do Raspadão

SIGA O SCA NO

RD Bebidas comemora a conquista da taça do campeonato máster - Crédito: Divulgação

A Arena Raspadão foi o palco, na manhã de domingo, 8, dos jogos finais do Campeonato Master, que apontou o RD Bebidas como o campeão da temporada 2024.

Com a presença de um grande público foram realizadas duas partidas. Na primeira, decisão do 3º lugar, o Sergipinho fez 1 a 0 no Aymoré.

Na sequência, na disputa do título, o RD Bebidas foi cirúrgico e com um gol de Alan, venceu o Cruzeirinho pela contagem mínima e levantou a taça.

O campeonato teve ainda como artilheiro o atleta Rever e Caborge foi eleito o melhor goleiro.

Leia Também