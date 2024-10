Pé na Porta surpreende e elimina a equipe com melhor campanha na Copa São Carlos

Pé na Porta foi a grande surpresa e está entre as oito melhores equipes da competição - Crédito: Divulgação

Definidas as equipes classificadas para as quartas de final da Copa São Carlos e a grande surpresa foi a eliminação do Atlético Munique, equipe que tinha a melhor campanha na fase de classificação. A equipe tinha 100% de aproveitamento.

Pelas oitavas de final, realizada no domingo, 27, a equipe perdeu para o Pé na Porta por 2 a 1, em partida ocorrida na Fazenda Itaguassu, em uma partida marcada por muita competividade.

Outra equipe que tinha vencido todas as partidas, mas que conseguiu passar de fase, porém com dificuldades, foi o Abdelnur, que ficou no 0 a 0 com o Flamingo.

As oitavas de final da competição, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos foi realizada em partida única e as equipes com melhores campanhas na fase anterior, jogavam pelo empate.

Os resultados foram os seguintes:

Atlético Munique 1 x 2 Pé na Porta

Proara 4 x 1 Red Back

Campo da USP

Fluminense 1 x 4 Pakabá

Abdelnur 0 x 0 Flamingo

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

Tijuco Preto 1 x 1 Zé Bebeu

Botafogo 1 x 0 Jardim Jockey Club

Milan 1 x 3 Aracy

Cruzeiro do Sul 2 x 0 Sanka City

As quartas

Em dia, local e horário ainda a serem definidos, ficou da seguinte forma as quartas de final da Copa São Carlos

Abdelnur x Pé na Porta

Proara x Pakabá

Botafogo x Tijuco Preto

Cruzeiro do Sul x Aracy

