Paredão Lucas Alves garante vitória do Grêmio

Ferreira fez o gol que deu a vitória ao Grêmio em Taquaritinga - Crédito: Fernando Zanderin Junior

Jogar no estádio municipal Adail Nunes da Silva tem sido um “divisor de águas” para o Grêmio São-carlense. Em três jogos, duas vitórias e um empate. A mais recente, na tarde deste sábado, 27, pela sétima rodada da segunda fase da Copa Paulista.

Com uma atuação de gala do goleiro Lucas Alves, o Lobo conquistou a primeira vitória na competição, acabou com a invencibilidade e 100% de aproveitamento do adversário e de quebra, entrou de uma vez na busca pela classificação no grupo 5. Por fim, manteve a invencibilidade fora de casa no campeonato. Com a conquista dos 3 pontos, o Grêmio foi a 6 pontos e assumiu a terceira colocação.

A partida foi de boa qualidade técnica e o primeiro tempo muito animado, com os jogadores das duas equipes buscando o gol e aos 45 minutos o atacante Ferreira colocou o Lobo em vantagem. Na etapa final, a intensidade caiu. O CAT se arriscou mais no ataque e o Lobo optou por se defender e sair nos contra-ataques. A estratégia gremista foi mais eficiente e o time, enfim, fez as pazes com a vitória na Copa Paulista.

O jogo

Um primeiro tempo para tirar o fôlego e a vitória parcial do Lobo da Central. Até os 30 minutos, os goleiros Matheus Saldanha e Lucas Alves não deixaram o placar sair do zero. As equipes alternavam oportunidades de gol e a bola rolou solta.

Os jogadores queriam a vitória. Saldanha fez uma grande defesa e Lucas Alves, duas.

Após a parada técnica, o Grêmio São-carlense acabou sendo envolvido pelo Taquaritinga que esteve muito próximo de marcar, mas Lucas Alves não permitiu.

O Lobo saia nos contra-ataques e mostrava-se perigoso e aos 45 minutos, após cobrança de escanteio feito por Chagas, o atacante Ferreira apareceu entre os zagueiros para fazer 1 a 0.

Na etapa final, em busca da reação, o Taquaritinga se lançou ao ataque, fez marcação alta e pressionou o Grêmio. Criou várias chances, mas o goleiro Lucas Alves, em tarde inspirada, foi um dos destaques do Grêmio que recuou de forma demasiada e deu muito campo ao adversário.

Teve na etapa final duas boas chances para ampliar, mas o goleiro Matheus Saldanha fez boas defesas e não permitiu o segundo gol gremista.

Mas, apesar da pressão do CAT, o Lobo da Central segurou a vitória e permanece com boas chances de classificação à segunda fase da Copa Paulista.

