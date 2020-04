Para Ferraz, esporte em São Carlos deverá recomeçar no 2º semestre

Ferraz: “Acredito que as atividades retornem no segundo semestre e de forma lenta” - Crédito: Marcos Escrivani

Com uma data de retorno ainda imprevista, o secretário municipal de esportes e cultura Edson Ferraz, em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora no final de semana foi bem claro: “minha prioridade hoje é com a vida. Faço parte do Comitê de Saúde e na verdade o esporte ficou no momento, para segundo plano. Mas nós não esquecemos nas nossas responsabilidades”, comentou, salientando que São Carlos tem uma difícil luta na atualidade que é conscientizar a população para que permaneça em isolamento e assim minimize a propagação do novo coronavírus.

Apesar da situação atual, Ferraz não se furtou às indagações e informou que torce para que o pesadelo atual passe o quanto antes e que no segundo semestre as atividades esportivas em São Carlos deem os primeiros passos.

“Mas quero informar que a Smec já pagou mais de 200 bolsas-atleta e paratletas. Além disso, no segundo semestre, quando as atividades começarem a retornar ao normal, a Prefeitura estará lado a lado para apoiar naquilo que estiver ao nosso alcance”, antecipou, salientando que não acredita que os Jogos Regionais e Abertos do Interior aconteçam na temporada. “Provavelmente teremos torneios regionais e estaduais. As equipes de alto rendimento que possuem parceria conosco, terá o nosso incentivo”, disse.

Ferraz fez questão de salientar que, após pandemia, novos conceitos terão que ser aplicados, já que o reinicio do trabalho será lento, passo a passo.

“Será um cenário inédito. Nunca passamos por isso. Teremos que estar atentos a cada detalhe, sermos cautelosos com os atletas e dar um passo de cada vez. A gente usa sempre o ditado ‘vida que segue’. Mas acredito que teremos que ter um foco maior para retomar as nossas atividades. Estamos tendo um novo aprendizado neste período e saber aplicar estes novos conhecimentos para o bem de toda a coletividade”, garantiu.

ESPORTE PREJUDICADO

Como ex-atleta (goleiro) e ex-dirigente, Ferraz explanou sobre o futebol e acredita que a temporada está praticamente perdida. “Por mais que os atletas realizem treinos caseiros, tem um período de preparação física e treinos com bola. Acredito que as atividades retornem no segundo semestre e de forma lenta. Por exemplo, as Olimpíadas foram adiadas para 2021. Esporte coletivo e individual foram seriamente comprometidos”, exemplificou.

