Pakabá representa Água Vermelha na Copa Record e estreia na segunda fase

Pakabá representa Água Vermelha na Copa Record: time de São Carlos está 100% - Crédito: Jhonatan Celestino

Uma primeira fase perfeita e com 100% de aproveitamento. Com duas vitórias em dois jogos. O ataque marcou 7 gols e a defesa sofreu 4 gols. O artilheiro da equipe é o pivô Vitinho e tem hoje, a 5ª melhor campanha da competição.

Com este handicap, o Pakabá Futsal e Samba disputa a Copa Record e representa o distrito de Água Vermelha no torneio regional. Na primeira enfrentou Gavião Peixoto e venceu por 3 a 2. Depois superou Santa Eudóxia no “clássico dos distritos de São Carlos” por 4 a 2, se classificando para a série Ouro, que reúne as melhores equipes da edição 2024.

Em busca do inédito título, a equipe são-carlense estreia nesta quinta-feira, 20, no mata-mata e no ginásio municipal de esportes Dr. Paulo Ricardo Arena, em Cajuru, enfrenta a equipe da casa.

O jogo promete emoção e adrenalina, já que não há favoritismo e nenhuma equipe joga com vantagem do empate. Se a partida não tiver vencedor no tempo normal, o classificado para a próxima fase sairá da cobrança de penalidades máximas.

Sobre o Pakabá FS

No segundo semestre de 2023, Moacyr Dutra e Vinícius Simonetti montaram o Os Prédios/Dutra Arts para jogar o festival de futsal organizado pela Liga Desportiva de São Carlos e sagrou-se vice-campeão. Em seguida, com a ideia de manter o projeto que foi criado e a necessidade de um nome e cores próprias, foi fundado o Pakabá Futsal e Samba no dia 8 de agosto do mesmo ano.

Na mesma temporada, a equipe participou da Taça São Carlos de Futsal ficando pelo caminho nas quartas-de-finais.

Já neste ano, a direção do Pakabá ampliou o trabalho e montou uma equipe de futebol e passou a disputar a Champions Cup Amador - Série Prata e o time acabou de se classificar para a segunda fase e está entre os 16 melhores, lutando para ficar entre os dois primeiros e buscar o acesso a série Ouro da competição regional.

