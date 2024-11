Pakabá e Aracy decidem a Copa São Carlos

Finalista, Pakabá encara o Aracy em busca do título da Copa São Carlos - Crédito: Podtoss e João celestino

Promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, termina neste domingo, 24, a Copa São Carlos, com rodada dupla no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão.

Às 8h, na decisão do 3º lugar, o Tijuco Preto enfrenta o Pé Na Porta e na sequência, às 10h, o Pakabá mede forças contra o Aracy.

Nesta decisão, nenhuma equipe leva vantagem, caso ocorra empates, o vencedor sairá após disputa de penalidades máximas.

Também não há equipes consideradas favoritas, visto o equilíbrio de forças entre os participantes.

Finalistas

O Pakabá iniciou a Copa com duas vitórias devido a eliminação do Paulistano e Mulekes de Vila e duas derrotas na fase de grupos, somando seis pontos e conseguindo a classificação para as oitavas de final, onde venceu o Fluminense por 4 a 1. Nas quartas de final, um jogo difícil contra o Proara e mais uma vitória por 2 a 1, consolidando a vaga entre os quatro melhores. A semifinal trouxe mais um desafio contra o Tijuco Preto e venceu por 2 a 1.

O Aracy também mostrou força. Com duas vitórias e um empate na fase de grupos, garantiu a segunda posição e seguiu para as oitavas de final, onde bateu o Milan por 3 a 1. Nas quartas, a vitória veio em um jogo disputado contra o Cruzeiro do Sul por 2 a 1. Nas semifinais, o Aracy enfrentou o Pé Na Porta e venceu com autoridade por 3 a 0.

O Pakabá fez 16 gols e sofreu 9, tem como artilheiro o atacante Axel, com 3 gols marcados. O Aracy, fez 21 gols e levou 8, tem como destaque o veterano Ratinho, com 5 gols.

