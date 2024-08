Os Prédios goleia e encosta no Gonzaga no Amadorzão

Os Prédios luta pela ponta do Campeonato Amador - Crédito: Lourival Izaque

Jardim Gonzaga e Os Prédios comandam o Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. As duas equipes possuem 42 pontos. Porém, o time do CDHU está em segundo lugar por um mero detalhe: critério de desempate de acordo com o regulamento. O Gonzaga possui 13 vitórias, contra 12 do adversário.

Neste final de semana, após mais uma rodada, Os Prédios encostou de vez, após vencer com autoridade a Ponte Preta por 4 a 0, que permaneceu na 3º colocação com 40 pontos.

O Unidos da Vila fez a lição de casa. Encontrou dificuldades, mas bateu o lanterna BN Madri (4 pontos) pela contagem mínima. O unidos, com os três pontos, totaliza 30 no ativo.

Por fim, o Vasco da Gama, atual campeão amador, continua o calvário de decepção. Na rodada, a equipe levou mais uma goleada, dessa vez para o Zavaglia por 4 a 2.

O resultado complicou a vida da equipe, que está na penúltima posição do Amador com 17 pontos e pode ser eliminado ainda na primeira fase. O Zavaglia foi a 33 pontos ganhos e está em 4º lugar.

