Os Prédios e Ponte jogam para liderar o Amador

Os Prédios joga por um empate para voltar a liderar o Amador - Crédito: Divulgação

Três jogos, válidos pela fase de classificação do Campeonato Amador, estarão sendo realizados na manhã deste domingo, 18. A competição promovida pela Liga de Futebol Amador de São Carlos vai ter, necessariamente, um novo líder.

O Jardim Gonzaga, atual primeiro colocado com 39 pontos, estará na janela e os atletas, da arquibancada, deverão presenciar o encontro entre Os Prédios x Ponte Preta, que acontece a partir das 9h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Os Prédios, com uma vitória a menos, mas com a mesma pontuação e em 2º lugar, pega a Ponte Preta, que está em 3º lugar com 37 pontos.

A matemática aponta que, um empate recoloca Os Prédios na liderança com 40 pontos. Caso a Ponte vença, o time irá a 40 pontos e será o novo líder.

Mais duas partidas completam a rodada. Às 8h, o Vasco da Gama mede forças contra o Zavaglia e às 10h, o Unidos da Vila encara o BN Madrid. As duas partisas serão no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão,

Classificação

