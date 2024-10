Oitavas de final da Copa São Carlos promete emoção e adrenalina

100%, Jardim Munique é candidato ao título e encara o Pé Na Porta pelas oitavas de final da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

A partir de agora, um erro pode ser fatal. Desta forma, comissões técnicas e jogadores de dezesseis equipes estarão em campo neste domingo, 27, para as oitavas de final da Copa São Carlos.

Os classificados para as quartas de final serão conhecidos em jogos únicos, com as equipes com melhores campanhas na fase de classificação, jogando pelo empate.

Atlético Munique, Proara, Fluminense, Abdelnur, Tijuco Preto, Botafogo, Milan e Cruzeiro do Sul, caso não tomem gol terão o passaporte garantido e permanecerão com o sonho do título da temporada 2024.

A rodada

Fazenda Itaguassu

8h – Atlético Munique x Pé na Porta

10h – Proara x Red Back

Campo da USP

8h – Fluminense x Pakabá

10h – Abdelnur x Flamingo

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Tijuco Preto x Zé Bebeu

10h – Botafogo x Jardim Jockey Club

13h30 – Milan x Aracy

15h15 – Cruzeiro do Sul x Sanka City

