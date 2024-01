Nove times confirmam presença no Amador e 11 no Varzeano

Uma das novidades no Amador, será a presença de Os Prédios - Crédito: Lourival Izaque

Até a tarde desta terça-feira, 9, pelo menos nove equipes já teriam confirmado presença do Campeonato Amador e outras 11, no Varzeano. A informação foi passada pelo presidente da Liga de Futebol Amador, que irá organizar os torneios, o esportista Luís Marcelo Rocha Ferreira.

De acordo com o dirigente, as inscrições para ambos os torneios seguem abertas e encerram-se somente no dia 31 deste mês. Uma novidade é as competições podem ter a confirmação de equipes de Dourado e Nova Europa.

Em entrevista a reportagem Luís Marcelo não escondeu a satisfação, salientando que dirigentes e atletas das equipes que participaram de eventos esportivos promovidos pela Liga de Futebol mostraram satisfação e gostaram da organização.

“Fico feliz pela receptividade que todos estão tendo em relação nosso trabalho. Em 2023 fizemos um grande campeonato (amador) que estava parado há alguns anos. Desta forma, temos encontrado um retorno satisfatório levando em conta o nosso trabalho”, resumiu.

AS EQUIPES

De acordo com Luís Marcelo, entre Amador e Varzeano 20 equipes confirmaram presença. No total, 20 agremiações e entre elas, os Prédios que até 2023 estava presente em eventos promovidos pela Liga Desportiva de São Carlos e os dirigentes optaram, este ano, por mudança de ares.

Amador: Vasco da Gama (atual campeão), Ponte Preta, Atlético Aracy, Jardim Gonzaga, Jacobucci, Mairiense, Os Prédios, Primos e Zavaglia.

Varzeano: Jockey, Polêmicos, Tijuco Preto, ABC, Santa Mônica, Centenário, Ajax Itamarati, AGR 6, Meninos da Vila, São Carlos 8 e Santa Eudóxia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também