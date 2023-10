Nova geração do futsal feminino brilha e ASF São Carlos vence em Mauá

Nova geração: com oito promovidas das categorias de base, ASF São Carlos conquistou boa vitória na Liga Paulista - Crédito: Divulgação

Guarde estes nomes: Yasmin, Franco, Venâncio, Red, Duda, Victorinha, Ana Luísa e Paloma. Oito jogadoras que integram as equipes sub17 e sub20 e na tarde deste domingo, 30, realizaram a estreia oficial na equipe adulta de futsal feminino ASF São Carlos. E em grande estilo.

Na última rodada da fase de classificação da Liga Paulista, com gols de Isa Tassin, Duda e Victorinha, venceram o Move Spor por 3 a 2, no ginásio de esportes do Fiec, em Mauá e com a conquista dos três pontos, terminaram a fase em quarto lugar e irão enfrentar agora Itapetininga pelas quartas de final. O primeiro jogo será na casa do adversário e o segundo, em São Carlos.

Ao final da partida, além da vitória, o técnico Fabiano Lourenço não escondia a satisfação. Afinal, o resultado positivo foi premiado com o debut de oito atletas provenientes da escolinha da ASF e com díade variando de 18 a 20 anos.

“Elas (atletas) praticamente não sentiram em jogar no time adulto e tiveram personalidade. Tivemos que poupar as jogadoras mais experientes devido a sequência das partidas e demos oportunidade a nova geração. As oito promovidas mandaram bem e fizemos uma boa partida. Isso dá confiança a todos do grupo, pois temos material para reposição e com isso garantir uma boa sequência na temporada.

Copa Record

Após descanso, o time titular estará em ação a partir das 21h30 desta terça-feira, 31. No ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho enfrenta Bebedouro pela semifinal da Copa Record.

O adversário é conhecido e Fabiano lembra que na temporada passada, pela Liga Paulista, o adversário, em duas partidas, conquistou um empate e uma vitória.

“Estamos com foco total nesta partida. O adversário tem qualidade. Mas vamos preparar a equipe e tentar surpreender com um futsal consistente. Queremos a vitória para poder chegar a decisão e buscar o título da competição”, finalizou o técnico são-carlense.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também