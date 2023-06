Nova direção diz que Grêmio São-carlense é a paixão da cidade

Fábio e Mariana: novo grupo diretivo irá comandar o Grêmio nos próximos anos - Crédito: Divulgação

A assessoria de imprensa do Grêmio São-carlense anunciou no final da semana passada, a nova direção do clube, que terá à frente a princípio, nos próximos anos, os são-carlenses Fábio Nogueira Spósito, presidente e diretor do Grupo HLucio e Mariana Lúcio, vice-presidenta e diretora financeira Grupo HLucio.

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, Fábio Spósito pontuou os próximos passos à frente do Lobo. A principal meta é fazer com que o time busque o acesso à Série A3 no próximo ano. Porém salientou que será dado um carinho especial ao futebol feminino e à base, com o intuito de fornecer matéria prima para o profissional. Disse ainda que o Grêmio irá trabalhar nas questões sociais e o leque está aberto para várias modalidades esportivas no IESC (Instituto Esperança São-carlense), um ‘braço’ do clube destinado para atividades esportivas para crianças carentes.

PAIXÃO SÃO-CARLENSE

Salientando que o futebol é emoção, porém o Grêmio sendo uma empresa, Spósito argumentou que é necessário gerir com razão. “Temos nosso teto de gasto anual e seguiremos sempre à risca. É uma gestão empresarial”. Porém, o dirigente disse que o novo Grêmio é um clube que quer fazer com que o torcedor se apaixone por ele.

“É como um namoro. Você chega, se apresenta, mostra seus valores, conquista a confiança. Aí a pessoa se apaixona e se entrega. O Grêmio é a paixão da cidade. O torcedor sofreu muito no passado e esse novo Grêmio está reconquistando a todos com muito trabalho e transparência”, garantiu.

A ENTREVISTA

Abaixo, a entrevista na íntegra com Fábio Spósito:

São Carlos Agora - Qual a experiência que possui no meio esportivo?

Fábio Nogueira Spósito - Sou um ex-atleta de base, fisioterapeuta, apaixonado por esporte e sempre estive envolvido no meio esportivo. Um dos responsáveis pela montagem do nosso projeto no Grêmio há 4 anos.

SCA - O que levou a sua pessoa a trabalhar pelo Grêmio São-carlense?

Spósito - Há 4 anos, entramos no Grêmio São-carlense como patrocinadores máster, porém com o tempo fomos adquirindo cotas e hoje temos 100% do clube.

SCA - A curto, médio e longo prazo, quais são as metas a frente do clube?

Spósito - Construir uma base sólida, fortificar o nome do clube e conquistar o acesso.

SCA - Dará ênfase para o futebol profissional ou irá ter um olhar especial para a base?

Spósito - Daremos continuidade com nossos projetos que começamos há 4 anos: em busca do acesso e com a manutenção das nossas categorias de base.

SCA - Hoje, o futebol feminino está em alta. Pretende trabalhar para que São Carlos possa estar presente na principal divisão do Estado?

Spósito - Esse ano lançamos oficialmente o início do Projeto do Futebol Feminino da cidade. Temos parceiros que estarão conosco e estamos aguardando a confirmação da Federação Paulista para nosso início, que deve ser ainda esse ano ou em 2024.

SCA - O clube olha ainda com atenção para outras modalidades esportivas? Caso positivo, quais seriam? E quais as metas?

Spósito - Junto ao Grêmio São-carlense, possuímos um instituto social, o IESC - Instituto Esperança São-carlense, no qual apoiamos o esporte com aulas gratuitas em várias modalidades, como vôlei, basquete, futsal, boxe e karatê. Para maiores informações do IESC, acesse as redes sociais do Instituto.

SCA - Além das questões esportivas, o clube terá uma atenção diferenciada para questões sociais? Caso positivo, quais seriam e por que?

Spósito - O Grêmio está sempre presente em questões sociais, fazemos doações pontuais, trazemos crianças ao nosso CT (centro de treinamento) e apoiamos diversos eventos em nossa cidade.

SCA - Olhando para o futebol profissional em si, em um passado recente a cidade teve o G.E. São-carlense que faliu por má administração e hoje, o São Carlos, que sofre com rebaixamento para a quinta divisão. Qual o pensamento que o clube tem para não seguir os mesmos passos?

Spósito - Futebol é emoção, porém o Grêmio hoje é uma empresa, e assim pela qual, tem que ser gerida com razão. Temos nosso teto de gasto anual e seguiremos sempre à risca. É uma gestão empresarial, no Grêmio, como deve ser sempre feito. O clube paga os atletas e funcionários em dia, temos todas as certidões negativas e não cobramos taxas, alojamento e nem refeições de nenhum atleta. Estamos em processo final do CCF (Certificado Clube Formador) da CBF, que nos dará segurança na formação de nossos atletas.

SCA - Qual o trabalho que a direção do Grêmio faz para que tente ter novamente a empatia do torcedor e leva-lo ao estádio?

Spósito - É como um namoro. Você chega, se apresenta, mostra seus valores, conquista a confiança. Aí a pessoa se apaixona e se entrega. O Grêmio é a paixão da cidade. O torcedor sofreu muito no passado e esse novo Grêmio está reconquistando a todos com muito trabalho e transparência.

SCA - Por fim, acredita no acesso do time a Série A3? Qual a avaliação que faz do time na Bezinha?

Spósito - Já demos nosso primeiro passo que foi a classificação a segunda fase. Agora temos mais dois passos: ficar entre os 16 melhores e conquistar o acesso para Série A4 e aí tentar buscar a vaga direto para Série A3.

SCA - Considerações finais:

Spósito - Cada vez mais pedimos a confiança dos são-carlenses em nosso trabalho, para continuar desenvolvendo um trabalho a longo prazo, tanto de nossa base como do futebol profissional, oportunizando atletas da cidade e conquistando títulos. O Grêmio é nosso!

