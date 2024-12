No kart, Flávio Neto diz que 2024 foi de aprendizado

Um ano de aprendizado: Flávio Neto diz que 2024 foi para saber absorver adversidades no kartismo - Crédito: Divulgação

O piloto são-carlense Flávio Neto encerrou a temporada 2024 com o vice-campeonato da categoria Sprinter no Campeonato San Marino de Kart, que foi realizado no Autódromo Internacional San Marino, em Paulínia. A competição, ao longo do ano, foi composta por nove temporadas.

Flávio estreou na categoria e considerou 2024 como um ano de aprendizado, já que ele e sua equipe deu um salto na modalidade e de corridas amadoras, passaram a competir em provas com pilotos federados na CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e as disputas são mais acirradas e o grid formado com até 30 pilotos.

Apesar das dificuldades iniciais, Flávio e equipe deram ficaram em primeiro lugar na maior parte do campeonato e só perdeu a liderança devido uma punição de peso e em outra, por ter peça em seu kart e que não seria homologada pela organização. Caso não fosse isso, teria conquistado o primeiro lugar no campeonato no ano de sua estreia.

“Foi um ano em que me preparei muito, tanto na parte psicológica quanto física e ela foi muito importante. Mas acredito que foi um ano de crescimento e muito difícil, mas que valeu muito a pena, pois acumulei mais experiência”, disse.

Em busca de parceiros

Flávio e sua equipe focam 2025 e o primeiro passo é a busca de patrocinadores, já que deverá estar presente novamente na Copa San Marino de Kart mas agora na categoria Graduados. “Aí o ‘bicho pega’, pois é a elite do kart onde estão os principais pilotos brasileiros”, afirmou Flávio que deverá ter como adversários na pista, alguns campeões brasileiros e sul-americanos e pilotos que disputam fora do país, com presença em mundiais. “Também estamos tentando levantar fundos para eu disputar o Brasileiro. Mas estou surpreso, pois fui convidado para fazer testes na Formula 1.600 e quem sabe até o fim de 2025 eu tenha participado de uma corrida já em autódromos”, disse, com tom sonhador.

Finalizando, Flavio deixou sua mensagem. “Quando caminhamos juntos, somos mais fortes! Agradeço a todos que acompanharam a minha trajetória nas pistas ao longo desse ano. Que venha um novo ano, e me preparei para começar com o pé direito e muita velocidade. Muito obrigado ao São Carlos Agora por me acompanhar nesta trajetória”, finalizou.

Leia Também