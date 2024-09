No clássico das universitárias, deu UFSCar pela Copa AVS/Smec

Com a vitória, universitárias da Federal entraram na briga pela liderança da Copa - Crédito: Alessandra Borges

A sequência de resultados positivos, que culminou em uma vitória no “clássico das universitárias”, a UFSCar colou de vez nos líderes da 9ª Copa AVS/Smec e entrou na disputa pela primeira colocação da fase de classificação do torneio regional de vôlei feminino.

Na noite desta quarta-feira, 26, as anfitriãs não foram nada cordiais e pelo contrário, sendo oponentes indigestas e no ginásio de esportes da UFSCar venceram o Caaso por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/12 e 25/22.

Como os três sets mostram, foi necessária 1h40 de jogo. Somente na segunda parcial, a Federal teve tranquilidade e fechou sem maiores problemas. Porém, no primeiro e terceiro sets, o Caaso mostrou força e perdeu as parciais nos detalhes. A ponta Paloma, do time vencedor, foi a MVP da partida, que teve a arbitragem de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Com o resultado, a briga pela liderança esquentou de uma vez. O Fênix lidera com 26 pontos, seguida da AVS/Smec que está com 25 pontos e logo atrás, a Federal, que chegou aos 24 pontos. O Caaso aparece em sexto lugar com 21 pontos.

UFSCar: Marina, Paloma, Lívia, Lisa, Natália, Mayra, Eduarda, Júlia, Mika e Ana Beatriz. Técnico: Lucas.

Caaso: Carol, Bruna, Ana Laura, Talita, Luiza, Estela, Emilly, Luise, Denise, Laura, Victoria, Suzana, Natália e Alice. Técnico: Alex.

