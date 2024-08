Na Copa AVS, Golden vira vice-líder e Elite ‘pula’ para 5º

SIGA O SCA NO

Golden Team comemora a vitória e a vice-liderança da Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Uma rodada dupla recheada com jogos bem disputados e que resultou mudanças significativas na tabela de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino, que se encontra em sua fase de classificação.

No ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu, o Golden Team, de Américo Brasiliense reassumiu a vice-liderança ao vencer o Alpha por 3 sets a 0, em 1h04, com parciais de 25/19, 25/19, 25/8. A equipe vencedora teve ainda em Giovanna, central, a MVP da partida.

O Golden com os três pontos foi a 17 e é o novo segundo colocado da competição e caminha para estar nas finais da Série Ouro.

Depois, em uma partida marcada por bastante equilíbrio, o Elite se reabilitou da derrota para a equipe sub21 da AVS/Smec e venceu com autoridade o Caaso por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/23 e 25/16, em 1h19. Jheniffer, central, foi a MVP da partida.

Desta forma, em um confronto direto, o Elite “roubou” a 5ª posição do Caaso, que caiu para o sexto lugar. As duas equipes somam 10 pontos positivos.

Equipes

Golden Team: Isabela, Giobanna, Ana, Denise, Ellen, Greyce, Dani, Luana, Ana Laura, Egles, Vitória e Luelen. Técnico: Balú.

Alpha: Juliana, Fernanda, Ângela, Camila, Sandra, Geivam Kizzi, Jaque, Fabiane e Maria. Técnica: Karine.

Elite: Débora, Ana Paula, Jheniffer, Edvania, Hérika, Kalisa, Carla Sandra, Maria, Thainá R. e Thainá H. Técnica: Patrícia.

Caaso: Natália, Bruna, Talita, Luiza, Estela, Emilly, Denise, Victória, Suzana e Alice. Técnica: Fernandes.

A arbitragem da rodada dupla foi de Fernanda de Oliveira e Anibal Netto. Apontador: Narciso Borges.

Mais três jogos

A organização da 9ª Copa AVS/Smec definiu para esta semana, a realização de mais três jogos pela fase de classificação da competição regional de vôlei feminino.

Nesta segunda-feira, 19, a partir das 20h30, em seu ginásio de esportes, o São Carlos Country Club recebe a visita do Scorpions, de Américo Brasiliense.

Na terça-feira, 20, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a equipe sub21 da AVS/Smec corre atrás da segunda vitória e terá pela frente o time de Ibaté, que ainda não conseguiu vencer.

Posteriormente, na quinta-feira, 22, mais uma partida, só que no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção. O líder Fênix/LBR Sports tenta manter a ponta e a partir das 20h30 terá pela frente a equipe do Caaso.

