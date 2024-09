Na APV, São Carlos busca vitória para subir na tabela

Time são-carlense busca a vitória para somar pontos no campeonato da APV - Crédito: Zé_Photografy

Em busca da reabilitação e somar pontos na fase de classificação, a equipe de vôlei feminino AVS/Smec estará em ação neste domingo, 8 e a partir das 10h, enfrenta Artur Nogueira no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, no São Carlos Clube.

No primeiro turno, na casa da adversária, o time são-carlense não fez uma boa apresentação e perdeu por 3 sets a 0 e agora, em casa, a equipe de Sandra Mara quer dar o troco e conquistar um bom resultado, já que a equipe foca a classificação para as semifinais.

Nas últimas semanas, a técnica disse que os treinos têm sido com intensidade e paralelamente os jogos da Copa AVS/Smec tem mantido as jogadoras com ritmo de jogo. Desta forma ela acredita em um bom resultado.

“Nos preparamos através de treinos com dedicação. Neste período, focamos nos fundamentos que comprometiam nosso sistema ofensivo. Acredito que corrigimos vários detalhes e agora vamos buscar a vitória para subir na tabela. Nos disputamos a APV com uma equipe máster, enquanto as adversárias possuem representações contratadas. Mas encaramos este desafio e vamos buscar a reabilitação com muita dedicação e foco”, garantiu a técnica.

