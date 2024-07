MVC e Golden Team vencem na rodada da Copa AVS/Smec

Golden Team venceu mais uma e lidera a Copa AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografy

O MVC e o Golden Team, de Américo Brasiliense passam por um bom momento na fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. Ambas equipes venceram e estão na parte de cima da tabela e com isso são candidatas a lutarem por vagas na Série Ouro da competição.

Na manhã de domingo, 14, aconteceu rodada dupla no ginásio municipal de esportes José Favoretto, Jardim Pacaembu, quando as equipes praticaram um bom vôlei e superaram seus adversários por 3 sets a 0.

Em 1h15, o MVC superou o Alpha com parciais de 25/18, 25/19 e 25/14, tendo na levantadora Karla, o destaque do jogo. Com a vitória, a equipe assumiu a quinta colocação com 8 pontos. Já o Alpha, em má fase, soma 1 ponto.

Na sequência, em 1h20 de jogo, o Golden Team despachou o Elite com parciais de 25/14, 25/17 e 25/16. Dani, ponteira do Golden, foi destaque do jogo. Com o resultado, o time de Américo chegou aos 13 pontos e lidera ao lado da AVS/Smec com 13 pontos. O Elite estacionou na 6ª posição com 7 pontos.

As partidas foram arbitradas por Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

Equipes

Alpha: Juliana, Fernanda, Jaque, Gisele, Gabi, Camila, Dani, Fabiane, Ana, Kizzi, Isabela, Maria, Ketelyn e Sandra. Técnica: Karine.

MVC: Jane, Ludmilla, Karla, Daiane, Marlene, Ana e Vanessa. Técnico: Lucas Labaki

Golden Team: Isabela, Giovana, Ana, Denise, Luana C., Patrícia, Greyce, Dani, Josiane, Luana, Marli, Egles, Tati e Luelen. Técnico: Balu.

Elite: Débora, Ana, Jhenifer, Edvania, Herika, Kalisa, Carla, Uina, Sandra, Patrícia, Thaís, Maria, Thainá R., Thainá H. Técnica: Patrícia.

Classificação

AVS/Smec – 13 pontos

Golden Team, 13 pontos

Caaso, 11 pontos

Fênix/LBR Sports – 9 pontos

MVC – 8 pontos

Elite - 7 pontos

Country Club – 6 pontos

São Carlos Clube – 6 pontos

UFSCar – 6 pontos

Scorpions – 4 pontos

AVS/Smec sub21 – 1 ponto

Alpha – 1 ponto

Ibaté – 1 ponto

