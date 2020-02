Mult Sport vence em seu primeiro amistoso em 2020

São-carlenses mostraram força na primeira apresentação do ano - Crédito: Divulgação

No último sábado, 15, a Mult Sport Unidade Shopping foi até Araraquara para enfrentar o Center Soccer. Foram quatro em categorias diferentes. Os são-carlenses mostraram superioridade e venceram seus jogos sem muitas dificuldades.

No jogo categoria 2010/2011 com futebol bastante movimentado o placar foi de 20 a 4 para a Mult Sport; na categoria 2008/2009, Mult Sport 22 a 4; na 2006/2007, Mult Sport 2 x 1 e na categoria 2004/2005 Mult Sport 15 x 2.

“Os resultados foram condicionados ao bom trabalho que as equipes desenvolvem no dia a dia com bom preparo físico e tático. Não podemos falar que os jogos foram fáceis, porém os atletas tiveram muito foco e determinação traduzida em gols”, disse Marcelo Balthazar.

Após os jogos, a delegação almoçou em um restaurante em Ibaté e comemoraram com pais e amigos, o balanço positivo da jornada em Araraquara.

