Mult Sport realiza Festival de Férias para seus alunos

Crédito: Divulgação

Após um período de recesso a Mult Sport Escola de Futebol retorna as atividades na quinta-feira, 9, e de acordo com alguns apontamentos feito pela diretoria e professores o ano de 2019 foi satisfatório, objetivos e metas alcançadas.

Para que 2020 não seja diferente, em janeiro, a escola programa um Festival de Futebol, oportunizando seus atletas e amigos, em passar uma tarde alegre e saudável, fazendo o que mais gostam: jogar futebol e brincar. A tarde será recreativa com três dias de atividades, das 13h30 às 16h30, de acordo com as datas e categorias: 2005, 2006, 2007 (terça-feira, 14); 2008 e 2009 (quarta-feira, 15) e 2010 e 2011 (quinta-feira, 16). O evento irá acontecer nas dependências da Unidade I Vila Prado.

Em 2020, a escola deverá inovar e trazer inúmeros eventos diferenciados para os alunos, pois a cada ano buscam a melhoria na qualidade de ensino, em proporcionar novos eventos, que atendam a crianças e adolescentes de forma satisfatória e logo em seguida está agendado para o dia 2 de fevereiro jogos de amizade entre alunos, pais e responsáveis.

