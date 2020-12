Mostra de jogos e palestras tem veteranos da indústria dos games

Crédito: Divulgação

Nos dias 11 e 12 de dezembro, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, realiza a terceira edição do USP Game Link, evento criado para integrar a comunidade de desenvolvimento de jogos. Aberto a todos os interessados, o encontro reúne representantes da universidade e da indústria, desenvolvedores independentes, entusiastas e jogadores.

Na sexta-feira, dia 11, as atividades terão início com a 5ª edição da Mostra de Jogos do ICMC, que exibirá os trabalhos desenvolvidos pelos alunos da disciplina optativa Introdução ao Desenvolvimento de Jogos, ministrada no ICMC. Também serão expostas criações do grupo de extensão Fellowship of The Game (FoG) e de outros desenvolvedores nacionais.

Já no sábado, dia 12, acontecerão as palestras com convidados importantes da indústria de jogos de São Carlos e do Brasil. Todo o evento será gratuito e totalmente online, com transmissão pelo canal do FoG no Youtube: FellowshipoftheGame. Não é preciso realizar inscrição e haverá emissão de certificados de participação pelo ICMC.

Como tudo começou – Organizado pelo FoG, o evento é uma das maiores iniciativas da área no interior de São Paulo. A ideia surgiu em 2016, quando foi organizada a primeira mostra de jogos em comemoração à criação de um curso piloto no ICMC, que deu origem à disciplina optativa Introdução ao Desenvolvimento de Jogos. No evento, os alunos apresentam os jogos desenvolvidos durante a disciplina que ficam disponíveis para os participantes jogarem.

