Michael Phelps em Pequim 2008: o maior feito olímpico de todos os tempos

O americano Michael Phelps é o maior nadador e um dos maiores atletas olímpicos da história, detentor de 28 medalhas. Ele acumula muitos feitos, entre eles, o destaque fica para o seu desempenho em Pequim 2008.

Entre as categorias da natação, Michael Phelps se destacou principalmente em quatro: borboleta (sua especialidade), livre, costas e medley individual (IM).

Entre as categorias da natação, Michael Phelps se destacou principalmente em quatro: borboleta (sua especialidade), livre, costas e medley individual (IM).

Phelps em Pequim: um feito histórico

Michael Phelps fez história nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 ao alcançar um feito extraordinário que provavelmente permanecerá inigualável por muitos anos. O nadador americano venceu todas as oito provas que disputou, conquistando oito medalhas de ouro em apenas oito dias.

Além disso, em sete dessas vitórias ele ainda quebrou recordes mundiais, consolidando sua posição como o maior nadador de todos os tempos.

Até os Jogos de Pequim 2008, apenas um atleta havia conquistado oito medalhas em uma única edição olímpica, o soviético Alexander Dityatin, que brilhou em Moscou 1980 ao somar três ouros, quatro pratas e um bronze na ginástica artística.

Confira como foi o desempenho de Michael Phelps em cada disputa nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, uma edição histórica:

400 m medley masculino – Ouro, Recorde Mundial, 4:08.26

100 m borboleta – Ouro, Recorde Mundial, 51.25

200 m livre – Bronze, Recorde Americano, 1:45.32

200 m borboleta – Ouro, Recorde Olímpico, 1:54.04

200 m medley masculino – Ouro, Recorde Olímpico, 1:57.14

Revezamento 4 x 100 m livre – Bronze, 3:14.62

Revezamento 4 x 200 m livre – Ouro, Recorde Americano, 7:07.33

Revezamento 4 x 100 m medley – Ouro, Recorde Mundial, 3:30.68

As conquistas de Phelps

Em Jogos Olímpicos, Michael Phelps conquistou 28 medalhas (23 ouros, três pratas e dois bronzes), tornando-se o atleta mais vencedor da história da competição. Foram cinco edições, sem conquistar medalha somente na primeira.

Em Atenas 2004, Michael Phelps conquistou seis medalhas de ouro e duas de bronze, deixando claro que uma lenda estava nascendo. Quatro anos depois, em Pequim 2008, alcançou o já citado feito histórico, ao vencer oito provas e conquistar oito ouros. Em Londres 2012, ampliou seu legado com mais quatro ouros e duas pratas. Já no Rio 2016, encerrou sua carreira olímpica com mais cinco ouros e mais uma prata.

Michael Phelps também foi uma lenda nos Campeonatos Mundiais da World Aquatics, com 34 medalhas. Entre elas, foram 27 ouros, seis pratas e um bronze, com destaque para sete ouros em Melbourne 2007.

Além disso, o nadador é o detentor de vários recordes até hoje. Entre eles, podemos destacar: