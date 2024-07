Mercenários vence e assume ponta no Varzeano

Tijuco Preto acabou derrotado na rodada para o líder Mercenários - Crédito: Divulgação

O Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos tem novo líder, após a realização da 14ª rodada da fase de classificação.

O Mercenários assumiu a primeira colocação, após vencer o Tijuco Preto por 4 a 3, em uma partida bem movimentada. A equipe foi a 33 pontos, mesma pontuação do Polêmicos (então líder), que ficou no 3 a 3 com o Santa Eudóxia (4º colocado com 25 pontos) e foi igualmente a 33 pontos.

O Mercenários assume a ponta já que, após 14 jogos, no critério de desempate, tem uma vitória a mais que o Polêmicos (11 contra 10).

Resultados

AGR 6 0 x 2 Santa Mônica

ABC 0 x 5 Red Bull

São Carlos 8 3 x 1 Romeu Tortorelli

Mercenários 4 x 3 Tijuco Preto

Polêmicos 3 x 3 Santa Eudóxia

Leia Também