Mercenários e Polêmicos fazem o jogo de líderes

SIGA O SCA NO

Polêmicos é vice-líder no Varzeano e tenta derrubar o primeiro colocado - Crédito: Divulgação

A tarde de domingo, 30, será marcada em São Carlos pela realização da 10ª rodada da fase de classificação do Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

Serão cinco partidas e a que irá mexer com a emoção dos torcedores será realizada no campo do distrito de Água Vermelha.

Às 13h30, estarão frente os dois primeiros colocados. O líder Mercenários (que ainda não empatou após nove jogos – 7 vitórias e 2 derrotas), com 21 pontos, pega o Polêmicos, que está em segundo lugar e um ponto atrás.

A rodada

Campo da Vila Isabel

13h30 – Romeu Tortorelli x Tijuco Preto

15h15 – Red Bull x São Carlos 8

Campo da UFSCar

13h30 – Santa Eudóxia x AGR 6

Campo do distrito de Água Vermelha

13h30 – Mercenários x Polêmicos

15h15 – Santa Mônica x ABC

Classificação

Leia Também