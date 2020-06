Medalhista olímpico, Arthur Zanetti se apresentará em live ao vivo

Arthur Zanetti foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha olímpica na ginástica em Jogos Olímpicos - Crédito: Ricardo Bufolin CBG

A partir deste domingo, 21, o Sesc São Paulo dá início a uma série de performances esportivas na internet com atletas, ex-atletas e profissionais do esporte, com a participação de educadores físicos de suas unidades. É o Esporte #EmCasaComSesc, que acontece aos domingos, às 11h, com transmissão ao vivo pelos canais do YouTube Sesc São Paulo e o Instagram Sesc Ao Vivo. O acesso é gratuito, sem necessidade de cadastro e todos os conteúdos ficam disponíveis na rede para quem quiser ver e rever depois.

Semanalmente, o convidado do dia traz relatos sobre sua experiência enquanto atleta e compartilha detalhes de seu treino. Junto com o educador do Sesc São Paulo, ele também apresenta uma rotina de exercícios que faz parte de sua preparação física, e que pode ser praticada pelo público de todos os níveis, incluindo iniciantes. Ao final do treino, o convidado fará uma demonstração de sua modalidade esportiva e lançará um desafio para o próximo participante.

Neste domingo, 21, o Esporte #EmCasaComSesc será com Arthur Zanetti, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha Olímpica para a ginástica artística. Na modalidade Argolas, sua especialidade, ganhou a medalha de ouro em Londres (2012) e de prata no Rio de Janeiro (2016). Campeão mundial em 2013 (Antuérpia) e medalha de prata nos mundiais Tóquio (2011), Nanning (2014) e Doha (2018), Arthur também tem no currículo um ouro do Pan Americano de Toronto 2015 e duas pratas, em Guadalajara (2011) e Lima (2019). Junto com ele estará o educador do Sesc Belenzinho Diego Fernandez.

Em tempos de restrições de convívio social por conta da pandemia e com as unidades do Sesc São Paulo em todo o estado fechadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, a instituição amplia a sua presença no território online como forma de reafirmar o seu compromisso de motivar a prática de atividades físicas, promovendo o encontro de personalidades esportivas com o público de forma segura e em preservação à saúde.

+ Esporte Sesc SP

Criado especialmente para o período da quarentena, o perfil do Instagram EsporteSescSP (@esportesescsp) apresenta dicas, aulas e informações sobre esporte, atividade física, alimentação saudável e cultura esportiva. Os conteúdos oferecidos ao público apresentam maneiras de manter uma rotina mais ativa, com qualidade de vida e bem-estar para todas as idades. Com mais de 200 aulas disponíveis e 1,6 milhão de visualizações, a página propõe práticas junto aos educadores da rede Sesc São Paulo, tudo no conforto e segurança de casa.

Há atividades em diferentes modalidades, para todos os gostos e estilos. Tem Pilates, Alongamento, Yoga, Liang Gong, Chi Kung, esportes variados, lutas, conteúdo para terceira idade e crianças. Cada vídeo tem uma orientação sobre o nível de intensidade da atividade e para quem ela é proposta. O cronograma funciona da seguinte maneira: toda terça-feira, às 18h, o assunto é Condicionamento Físico; quintas-feiras, no mesmo horário, o treino é de uma Modalidade Esportiva; sábados, às 10h são oferecidas aulas de Práticas Corporais. Mensalmente, às 18h30 das segundas-feiras, o perfil disponibiliza uma aula de Ritmos, e no sábado, às 10h, conteúdo para toda a família. Nos stories, são propostos desafios variados, com o incentivo de serem realizados e postados na rede social. Todo domingo, o desafio é para o público infantil.

Além de todo esse conteúdo no Instagram, o público interessado em esporte pode consultar a programação da série Em Pauta, publicada pelo canal do YouTube Sesc São Paulo. São entrevistas com atletas e esportistas sobre diversos temas do universo esportivo, publicadas sempre às segundas e quartas-feiras, às 15h. Já participaram os atletas William Arjona, jogador de Vôlei e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, o jogador de Beisebol Bo Takahashi e o técnico de basquete do Sesi, Helinho.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também