Maré ruim insiste e Flávio Neto não consegue bons resultados na F-Racers

A maré ruim insiste em acompanhar o piloto são-carlense Flávio Neto, que disputa a categoria Sprinter (Novatos) na F-Racers, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia.

No sábado, 25, ele disputou a nona etapa e mais uma vez não conseguiu ficar entre os primeiros colocados. Nas duas baterias, se envolveu em acidentes.

No treino oficial de sexta-feira, 24, Flávio sofreu um acidente por conta de um piloto que teve quebra de motor e com isso não conseguiu terminar o treino.

No sábado, 24, durante o warmup, onde todos os pilotos saem para testar e fazer as últimas regulagens no kart, Flávio tentou se recuperar e conseguiu se manter entre os primeiros. Mas na primeira bateria, ele estava em 4º lugar e numa dividida de curva foi tocado na traseira e com isso caiu para a última posição. Flávio entrou para correr a segunda corrida focado em escalar o pelotão. Mas, novamente em um disputa foi tocado e teve seu bico desarmado sendo punido com 5 segundos. Com isso terminou em 7° lugar. No cenário atual, ele se mantém na terceira colocação.

“Agradecemos toda a ajuda dos parceiros que se desdobraram para conseguir manter o meu kart competitivo mesmo nesses momentos difíceis”, disse Flávio.

A final da F-Racers será dia 16 de dezembro e até lá Flávio Neto estará se preparando, treinando e torcendo para conseguir um melhor resultado.

