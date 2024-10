Marcus Vinícius quer montar um Grêmio equilibrado para a Série A4

Marcus Vinícius inicia os trabalhos na montagem da equipe que irá buscar o acesso a Série A3 do Campeonato Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Em sua segunda passagem pelo Grêmio São-carlense, o técnico Marcus Vinícius inicia os trabalhos na montagem da equipe que irá buscar o acesso a Série A3 do Campeonato Paulista.

A princípio, são dados os primeiros passos, mas em entrevista ao São Carlos Agora, o comandante do Lobo garantiu que a equipe será competitiva, irá buscar o acesso, mas a meta é um grupo equilibrado e homogêneo, com jovens e experientes atletas.

O próximo Paulista da Série A4 já está sendo esmiuçado por Marcus, sua comissão técnica e os diretores diretamente ligados a formação do novo grupo. Analisam até a maratona de jogos que é a competição, que tem aproximadamente três meses de duração, com jogos aos finais e meio de semana.

“É uma maratona. Por isso é necessário ter elenco. Temos que ter um grupo homogêneo, com os atletas com várias características de jogo. Que tenha rodagem no futebol paulista e em outros centros, pois temos muitos valores pelo Brasil. O importante é que os contratados se encaixem na nossa filosofia de trabalho e do clube e possam dar o que tenham de melhor”, disse Marcus.

Marcus não esconde que a meta é o acesso a Série A3, mas admite que o objetivo inicial é passar pela primeira fase. “No mínimo 23 pontos e umas 7 vitórias. A partir daí começa o mata-mata e um campeonato totalmente diferente. Então temos que ter um time equilibrado, que lute os 90 minutos e seja oportunista para fazer os gols necessários. Temos que ter um grupo homogêneo, pois será a segunda edição de fato da Série A4. Por isso acredito que os adversários irão se preparar melhor ainda e o campeonato deve ser acirrado e muito disputado. Assim, a preparação será importante para que possamos fazer uma campanha regular e constante”, finalizou o treinador gremista.

Leia Também