Luisão recebe primeira rodada da semifinal do Amardozão

SIGA O SCA NO

Os Prédios encara a Ponte Preta de olho no título do Amadorzão - Crédito: Lourival Izaque

A Liga de Futebol Amador de São Carlos, promotora do Campeonato Amador definiu como palco das semifinais, o estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão, que irá receber os jogos de ida e volta da fase semifinal.

Quatro equipes postulam o título da temporada 2024 e a primeira rodada acontece neste final de semana.

No sábado, 7, a partir das 19h, Os Prédios encara a Ponte Preta. No domingo, 8, a partir das 8h30, um tradicional clássico são-carlense, com o Jardim Gonzaga medindo forças frente o Primos.

De acordo com a Liga de Futebol Amador, a partir da semifinal, nenhuma equipe leva vantagem. Caso ocorra empates nas duas partidas após duas rodadas ou vitórias e derrotas pela mesma contagem, a decisão irá para as penalidades máximas.

Leia Também