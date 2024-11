Luís Britto conquista vice-campeonato em duplas em Challenger no Equador

Britto ao lado de Marcelo Zormann durante a participação no Challenger 75 de Guayaquil no Equador - Crédito: Divulgação

São Carlos esteve em evidência no final de semana, com a cidade sendo representada pelo tenista profissional Luís Britto, que reside na cidade desde 2014 e treina no Centro de Treinamento Nicolas Santos.

Na semana passada ele conquistou o vice-campeonato em duplas, ao lado do brasileiro Marcelo Zormann, do ATP Challenger 75 de Guayaquil no Equador. Na decisão do título, perderam para os poloneses, Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski, por 2 sets a 9, após equilibradas parciais de 6/4 e 7/6.

Com essa conquista, Britto somou mais 50 pontos no ranking mundial da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) em duplas e saltou 25 posições, saindo de 224, para a posição de 198.

Britto salientou que conquistou pela primeira vez na carreira, uma posição no top 200 do ranking mundial da ATP em duplas e por isso considera importante a sua marca, após o expressivo salto na conquista dos 50 pontos em Guayaquil.

