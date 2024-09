Lobinhos vencem o Independente no Luisão

Lobinhos comemoram mais uma vitória no Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

As Lobinhos do Grêmio São-carlense seguem fazendo uma boa campanha na fase de classificação do Campeonato Paulista Sub11 e Sub12 e pela quinta rodada, enfrentaram o Independente de Limeira na tarde de domingo, 1, no estádio municipal Professor Luis Augusto de Oliveira, o Luisão. Nessa edição da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra.

No primeiro jogo, pelo sub11, os Lobinhos perderam por 2 a 1, com gol de Enzo Traldi. Mas nos pênaltis, conquistaram o ponto extra ao vencer por 4 a 1.

Em seguida, o sub12 fez bonito e conquistou uma expressiva vitória em 2 a 0 com gols de Nicolas e Davi Ferreira. Nos pênaltis, derrota por 7 a 6.

Os Lobinhos voltam a campo no domingo, 8, e a partir das 14h, para enfrentar o Porto Foot Ball, no estádio municipal José de Oliveira Mafra, em Porto Ferreira.

