Lobinhos sub11 jogam pela vitória e pela classificação no Paulista em Limeira

Sub11 vai para o último respiro e tem que vencer e "secar" adversários para chegar à segunda fase - Crédito: Jhonatan Celestino

A fase de classificação do Campeonato Paulista sub11/sub12 termina neste domingo, 13 e a pequena alcateia do Grêmio São-carlense estará em Limeira. No estádio municipal Agostinho Prada, encara o Independente, a partir das 14h em rodada dupla.

As duas equipes dos Lobinhos jogam em situações bem distintas. O sub11 respira e busca a classificação entre as 32 melhores equipes do Estado. Já o sub12, líder, apenas cumpre tabela. As partidas são pelo grupo 4.

Última chance

A primeira equipe a entrar em ação é o sub11. Até aqui, em nove jogos, os Lobinhos conquistaram duas vitórias (mais 7 vitórias nos pênaltis), dois empates e cinco derrotas.

Para se classificar, a equipe precisa vencer o Independente no tempo normal e nos pênaltis e ainda torcer por um resultado negativo do Rio Claro, que está no mesmo grupo, possui 15 pontos e ocupa a terceira colocação. Terá pela frente o Inter de Limeira, em casa. Os Lobinhos estão em quarto lugar com a mesma pontuação.

A meninada ainda irá “secar” o Jabaquara, para que não vença seu compromisso. A equipe está no grupo 11, com 14 pontos e encara o São Bernardo fora de casa.

Alcateia feliz

Já o sub12 voa em “céu de brigadeiro”. A equipe fez na primeira fase 9 jogos, com 7 vitórias (+ 5 vitórias nos pênaltis), não empatou e perdeu apenas duas vezes. Está invicto em casa.

Os Lobinhos estão classificado e decide o primeiro mata-mata em casa. Hoje possui a 8ª melhor campanha, e em caso de vitória no tempo normal e nos penais, pode ainda chegar entre os cinco primeiros, dentre os 66 clubes que disputam a competição.

