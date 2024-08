Lobinhos do sub12 vencem o Velo no Luisão pelo Paulista

Lobinhos em ação: uma boa jornada contra o Velo Clube no Luisão - Crédito: Jhonatan Celestino

As equipes sub11 e sub12 do Grêmio São-carlense estiveram em ação pela terceira rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista e enfrentaram no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Velo Clube de Rio Claros A rodada dupla aconteceu na tarde de domingo, 18.

De acordo com o regulamento idealizado pela FPF, nessa edição da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra. Independentemente do resultado final.

Desta forma, pelo sub11, os Lobinhos foram derrotados por 3 a 2, com gols de Enzo Pires e Enzo Traldi. Nos pênaltis, vitória são-carlense por 4 a 1.

Já no sub12, a pequena alcateia brilhou e com gol de Davi Ferreira, vitória em cima do Velo pela contagem mínima. Nos pênaltis, a meninada são-carlense “papou” o ponto extra ao vencer por 4 a 3.

Os Lobinhos voltam a campo pela quarta rodada no dia 25, domingo, a partir das 14h, para encarar o Rio Claro no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt.

