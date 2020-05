Live irá debater o uso da Dermatoglifia na formação de atletas

Será realizada nesta terça-feira, 5, a partir das 17h pelo instagran do técnico de futsal Renato Natella, uma live com Rudy Nodari Junior, Doutor em Ciências da Saúde e pesquisador em Dermatoglifia, um método científico de observação das impressões digitais capaz de identificar as potencialidades físicas de cada indivíduo, uma inovação tecnológica no mundo do treinamento desportivo.

Rudy é secretário-geral da International Human Motricity Network, laboratório de fisiologia do exercício e irá debater com Natella, assuntos relacionados ao tema.

O técnico são-carlense é especialista na formação de atletas e durante a live será abordada a utilização da Dermatoglifia na formação de atletas no futsal e futebol, utilizando uma metodologia própria e aplicada na iniciação esportiva.

“Será uma excelente oportunidade para profissionais da área de treinamento, formação de atletas, professores de Educação Física, personal trainner e público em geral, pois a dermatoglifia não se aplica apenas para atletas, mas para todas as pessoas que procuram um ótimo resultado na atividade física e promoção de saúde. Será uma chance para a individualidade biológica na ponte de seu dedo”, disse Natella.

