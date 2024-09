Líder, Top Real pega o Unidos no Clube Faber-Castell

SIGA O SCA NO

Top Real busca mais uma vitória para disparar na ponta no Cedrinho

Bons jogos estão previstos para a manhã deste domingo, 29, pela sétima rodada da fase de classificação do Campeonato Interno 390 do Clube Faber-Castell. A partir das 8 horas, a bola rola no Cedrinho.

O líder Top Real que venceu quatro dos cinco jogos disputados até aqui, vai ter um compromisso complicado. Enfrenta o Unidos, quarto colocado, com 5 pontos e a meta do time é vencer para tentar disparar na ponta da tabela e dar um grande passo rumo à classificação para a fase decisiva da competição.

A rodada

Campo 1

8h - Cosméticos x CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life

10h - Top Real x Unidos

Campo 2

8h - Sindicado dos Químicos/WLM Engenharia x Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas

Classificação

