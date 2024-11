LCN representa São Carlos no Paresp e visa pódios

Equipe são-carlense vai em busca de pódio na final estadual do Paresp - Crédito: Divulgação

O Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo, será palco nesta sexta-feira, 1, e sábado, 2, da etapa estadual do Paresp (antigos Jogos Abertos). Serão as provas finais da competição que reúne nadadores ACDs (atletas com deficiências) de todo o Estado. A Liga Central de Natação (LCN) de São Carlos estará presente e sob o comando do técnico Mitcho Bianchi, a cidade será representada por 15 atletas, sendo 10 homens e 5 mulheres.

Na fase regional, a LCN brilhou e conquistou 68 medalhas, sendo 62 de ouro e 6 de prata.

Porém por força de regulamento, onde foi forçado a ‘cortar’ 12 provas da classe baixa, Mitcho disse que o desempenho da equipe deverá cair. Porém o grupo irá representar da melhor forma possível o nome esportivo de São Carlos, já que na natação ACD, nos últimos cinco anos, nesta competição, conquistaram o título de vice-campeão.

“Vamos em busca de pódios e na soma dos resultados, buscar conquistar um pódio. A certeza é que a nossa participação é importante e senti que os atletas estão com uma vontade imensa de competir e representar bem São Carlos. Vamos em busca de medalhas e vitórias”, garantiu Mitcho.

