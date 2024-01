Juventus e Bayer decidem o título do Campeonato Amador de Ibaté

Uma das equipes que disputam a final do Amador de Ibaté - Crédito: Divulgação

Chegou a hora de soltar a emoção. A decisão do Campeonato Amador de 2023 de Ibaté será neste domingo, 21, a partir das 7h30, no estádio municipal Dagnino Rossi. No primeiro jogo, a decisão do 3º lugar, entre Boleiragem/Armazém das Bebidas x CDHU. No duelo final, a disputa do título, entre Juventus x Bayer.

A competição teve início dia 12 de novembro e foi disputada por 13 equipes, divididas em dois grupos, com disputas entre si. No final da primeira fase, classificaram-se os quatro primeiros de cada grupo, dando sequência à segunda fase, às quartas de final, semifinal e a final.

A premiação para os três primeiros colocados será em troféus e medalhas. Também serão premiados o artilheiro, goleiro destaque e o menos vazado.

