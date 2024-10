Jogo teste, clássico regional e são-carlenses “engasgadas”

ASF São Carlos terá jogos bem interessantes durante a semana - Crédito: Jhonatan Celestino

Um jogo teste no sub20, além de um clássico tradicional e uma ‘revanche’ no adulto. A equipe de futsal feminino ASF São Carlos terá uma semana que promete ser intensa, com direito a uma maratona de jogos pela fase de classificação da Liga Paulista. Serão três partidas, sendo duas em casa e uma fora dos seus domínios.

Para as partidas, a técnica Ana Cláudia Bianconi preparou as duas equipes que terão adversários complicados.

Nesta quarta-feira, 16, a equipe sub20 recebe a partir das 18h no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, Taboão da Serra, que deverá ser adversária ainda na semifinal do Campeonato Paulista. “Elas têm qualidade e é um time raçudo”, explicou Aninha. “Vou fazer marcação alta para não dar espaço”, analisou, salientando que a partida será um teste e uma prévia do que poderá acontecer no Paulista.

Também, em São Carlos, só que às 20h de quinta-feira, 17, um clássico que mexe com os brios de atletas e torcedores. Pelo segundo turno da Liga Paulista, a equipe adulta encara a Ferroviária de Araraquara. No primeiro turno, na Morada do Sol, empate em 2 a 2. “Sem favoritismo e uma partida que será decidida no detalhe”. Assim definiu Aninha sobre o jogo. “Quem errar menos leva”, concluiu, salientando que as atletas terão que entrar concentradas e focadas. “Vai ser uma partida daquelas”, analisou.

Por fim, um jogo com gostinho de revanche. Não para as são-carlenses, mas para Mauá, que apanhou feio no “Milton Olaio”, no último domingo, 13, quando foi goleado por 9 a 2. Neste sábado, 19, é pelo segundo turno e o jogo será no Centro Municipal de Esportes e Cultura Parque São Vicente, a partir das 20h.

Aninha acredita que Mauá deverá apresentar uma equipe completa e, portanto, reforçadas. “Eu acho que nossas adversárias estão mordidas e vão vir contudo para tentar a vitória. Mas vamos estar preparadas para tentar surpreender”, finalizou a técnica são-carlense.

Leia Também