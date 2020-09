Jogadores se reapresentam ao Grêmio em semana marcada por testes da Covid-19

Crédito: Marcos Escrivani

O feriado nacional de 7 de setembro será marcado pela reapresentação dos jogadores do Grêmio São-carlense. Será o “pontapé” inicial para a preparação para o Campeonato Paulista da Série B, que deve começar em outubro.

A semana será marcada por testes PCR para detectar a presença (ou não) do Sars-Cov-2 nos atletas. Posteriormente ocorrerá ainda avaliações físicas e clínicas no Centro de Treinamento do clube, na antiga ADPM. “Será o segundo passo com relação a preparação para o campeonato, já que o primeiro foram as atividades remotas durante cinco meses”, disse o técnico Marcus Vinícius.

MOMENTO FAMÍLIA

Momentos antes de iniciar de fato o contato presencial com os atletas, o treinador lembrou que foram cinco meses de “momento família”.

“Estudei, pesquisei e estive próximo a minha esposa e filha (Izabel e Izabela). Amadureci como pessoa e profissional, busquei novas ideias para o futebol. Agora entra o maior desafio: sair da teoria e ir para a prática”, comentou, salientando que investiu muito na gestão de pessoas e como gerir um grupo. “Sempre buscamos metas em nossas carreiras, mas temos que transformar pessoas também. Então quero me dedicar ao máximo e fazer com que possamos chegar a Série A3 com um grupo de profissionais altamente qualificados e responsáveis dos seus direitos e deveres”, finalizou o treinador.

