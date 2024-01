Ituano vence o Criciúma no Luisão e avança na Copinha

Crédito: Foto: Miguel Schincariol/Ituano F.

Neste domingo (14/01), o Criciúma foi derrotado pelo Ituano por 3 a 0, no estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos (SP). Com o resultado, o Tigre se despediu da Copa São Paulo de Futebol Jr, sendo o último time catarinense a ser eliminado da competição.

Os gols do Ituano foram marcados por Vinicius Poz (6' do 1ºT), Clemente (15' do 1ºT) e Felipe Fonseca (45' do 1ºT).

O Criciúma começou o jogo pressionando o Ituano, mas foi o time paulista que abriu o placar aos seis minutos. Vinicius Poz cabeceou para o fundo das redes após cobrança de escanteio.

O Ituano ampliou o marcador aos 15 minutos. Clemente recebeu dentro da área, conduziu e chutou cruzado para o gol.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, Felipe Fonseca fechou o placar para o Ituano. O jogador chutou de primeira após uma cobrança de escanteio.

Com a derrota, o Criciúma encerrou sua participação na Copa São Paulo de Futebol Jr.

