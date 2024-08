Invicto fora de casa, Grêmio pega XV com foco nos 3 pontos

Grêmio treina e foca partida decisiva em Piracicaba: vencer para tentar se manter vivo - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O “bicho vai pegar” na última rodada da fase de classificação do grupo 3 da Copa Paulista, já que três equipes lutam pela terceira vaga de olho nas oitavas de final. Taquaritinga (que folga no final de semana) e lidera com 19 pontos e XV de Piracicaba, segundo colocado, com 10 pontos, estão classificados e apenas cumprem tabela.

Mas, União São João de Araras, Grêmio São-carlense e Rio Claro, lutam por apenas uma vaga e somente um ponto separa as três equipes.

O União tem 6 pontos em 3º, ao lado do Grêmio, que está em quarto, mas com um saldo negativo de um gol a mais. Em 5º aparece o Rio Claro, com 5 pontos.

A contabilidade do grupo é simples. Para o Grêmio, além de vencer o XV, torce para que o União São João não vença a sua partida, diante do Rio Claro.Em caso de vitória da equipe de Araras, o Grêmio precisará tirar o saldo de gols, que hoje é de -2 contra -3.

A equipe ainda pode se classificar com a 4ª melhor campanha, embora necessite de muitas combinações de resultados.

O jogo começa às 15h, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. No mesmo horário, o estádio municipal Dr. Augusto Schmidt, o Rio Claro recebe o União.

Para a decisiva partida, o Grêmio não poderá contar com o zagueiro João Cubas, suspenso e com o lateral Gustavo Moreira, entregue ao departamento médico.

Com estes desfalques, a partida é decisiva e o Grêmio tem uma campanha curiosa na Copa Paulista. Está invicto fora de casa, com 2 empates e 1 vitória e busca da inédita classificação para as oitavas de final da Copa Paulista.

O técnico Alexandre Grasseli não joga a toalha e mostra otimismo, levando em consideração a campanha inusitada realizada pelo Grêmio.

“Cada jogo nessa Copa Paulista, principalmente no nosso grupo, tem sido muito equilibrado, decidido em detalhes, mas evidentemente que os nossos números positivos fora de casa nos dão uma motivação para que nós possamos conquistar a nossa vitória fora de casa e a classificação”, disse.

São Carlos Agora - Contra o XV, um jogo decisivo e somente um resultado interessa: a vitória. Irá permanecer com a mesma filosofia de jogo ou será terá um time mais ousado?

Grasseli - Somente o resultado interessa: a vitória, porém isso não deve ser um ponto desequilíbrio ou desespero da nossa equipe em mudar a forma de jogar. Nós temos que entender o jogo, que é um jogo fora de casa contra um adversário já classificado e temos que entender o que o jogo vai mostrar pra nós, porém estamos preparados e traçando as estratégias que entendemos ser importantes para essa vitória.

SCA - O Grêmio ainda não perdeu fora de casa na Copa Paulista. Isso anima? Por que?

Grasseli - Os resultados fora de casa são resultados que colocam o Grêmio numa condição de pontuar. Porém, como eu disse, cada jogo nessa Copa Paulista, principalmente no nosso grupo, tem sido muito equilibrado e decidido em detalhes.Evidentemente que esses números fora de casa nos motivam para nós possamos conquistar a nossa vitória fora de casa.

SCA - Ter que entrar em campo e não apenas vencer. Ficar de “antena ligada” entre Rio Claro x União. Até onde isso atrapalha o mental do grupo?

Grasseli - Não atrapalha porque a ideia central e a mensagem central que tem sido passada aos atletas é que façamos o nosso papel e façamos aquilo que está ao nosso alcance que é um bom jogo contra o XV e, consequentemente, uma vitória.

SCA - Na sua opinião, o que faltou para o grupo ser mais efetivo durante a competição?

Grasseli - Olha, não tenho dúvida nenhuma e isso foi discutido já internamente, não somente pela comissão técnica e direção do clube, mas também com os atletas.A nossa equipe mostrou um padrão de jogo, conseguiu reagir bem ao pouco tempo de pré-temporada que tivemos, de apenas três semanas e um amistoso, reagimos bem durante a competição aos estímulos iniciais, mas não tivemos a mesma eficácia no último terço, principalmente no momento da finalização e acabamento das jogadas.Isso numa competição em que a disputa é muito acirrada, faz realmente muita falta, então a ideia é que nós possamos ter, ainda nessa última partida, uma possibilidade de reverter esse quadro e finalizar as jogadas que criarmos, traduzindo-as em gols e por aquilo que desejamos que é a classificação.

Campanha

1ª Rodada: Rio Claro 1x1 Grêmio São-Carlense

2ª Rodada: Grêmio São-Carlense 0x1 Taquaritinga

3ª Rodada: União São João 1 x 1 Grêmio São-Carlense

4ª Rodada: Folga

5ª Rodada: Grêmio São-Carlense 0 x 1 XV de Piracicaba

6ª Rodada: Grêmio São-Carlense 0 x 0 Rio Claro

7ª Rodada: Taquaritinga 0 x1 Grêmio São-Carlense

8ª Rodada: Grêmio São-Carlense 0x2 União São João

9ª Rodada: Folga

Leia Também