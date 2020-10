Inexperiente, vôlei masculino sub21 estreia com derrota na APV

Equipe são-carlense mostrou empenho, mas inexperiência do time falou mais alto - Crédito: Marcos Escrivani

O empenho foi grande, mas a inexperiência falou mais alto e o time sub21 de vôlei masculino Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit estreou com derrota no Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV) na tarde de sábado, 10, para Bebedouro por 3 sets a 0, parciais de 8/25, 16/25 e 11/25. O jogo foi realizado no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

O time são-carlense teve poucas semanas de treinos e logo no primeiro desafio em 2020 enfrentou uma equipe muito forte e muito estruturada dentro e fora das quadras.

“Apesar da derrota fiquei satisfeito com a evolução da equipe do primeiro set para os sets seguintes, principalmente no sistema defensivo, com uma grande melhora no sincronismo bloqueio e defesa, que é um sistema que treinamos muito. No primeiro set a equipe sentiu muito, talvez ficaram até um pouco assustados, por ser o primeiro jogo do ano. Para alguns atletas a primeira competição forte e também um pouco apreensivos com o nível altíssimo da equipe adversária”, disse o técnico Dudão.

Apesar do resultado adverso, o treinador são-carlense mostrou-se otimista com a determinação dos atletas e com a confiança de que São Carlos terá equipes de base por muitos anos. “Como disse anteriormente, a grande maioria da equipe é formada por atletas da categoria sub18”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também