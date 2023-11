Homenagem da Prefeitura marca a colação de grau dos alunos que vão representar São Carlos na COP28

Crédito: Divulgação

A homenagem realizada pela Prefeitura de São Carlos na noite do último sábado, 25, no auditório do Paço Municipal, marcou a colação de grau de 5 alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Prof. Sebastião de Oliveira Rocha. Gustavo Ferragini Batista, João Paulo Medeiros Baldo, lara Berto Pena, Luana Carolina Zabotto Marchetti e Giovanna Dantas Klnpeldes foram selecionados pela Unesco para irem até a Cúpula do Clima (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes, que começa no dia 30 de novembro, por isso foi preciso antecipar a formatura.

O aluno Gustavo Ferragini falou sobre o trabalho realizado por eles. “Nós colocamos amostras de microalgas em um aquário, passamos a alimentá-las com uma ração e a água ficou esverdeada. Já no laboratório, as luzes artificias fizeram o papel do sol, tornando o ambiente perfeito para a fotossíntese das algas. Com isso, conseguimos um aquário produzindo 50 vezes mais oxigênio do que uma árvore. Nosso trabalho foi selecionado e agora com ajuda da FINEP e da Prefeitura de São Carlos vamos para Dubai expor na 28º Conferência das Nações Unidas para o Clima - COP28.

Os alunos receberam da Prefeitura uma placa de prata em homenagem ao prêmio conquistado. “A pedido do prefeito Airton Garcia realizamos essa cerimônia em homenagem a esses alunos que vão levar o nome de São Carlos para o mundo. Eles são o futuro da ciência e não podemos deixar de usar o exemplo deles para incentivarmos outros jovens. Estamos na Capital da Tecnologia e do Conhecimento, uma cidade que respira ciência, que é conhecida pelos seus pesquisadores e cientistas, portanto essa é uma forma de reconhecimento do poder público”, disse Netto Donato, secretário de Governo.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi, parabenizou a escola, professores e alunos. “É possível fazer ciência na escola pública. Diversas estratégias têm sido adotadas para o desenvolvimento de pesquisas de iniciação cientifica pelos professores de ciências da rede pública, o trabalho da Escola Sebastião de Oliveira Rocha é um exemplo disso. Quero lembrar que o aluno Gustavo Ferragini foi o vencedor do nosso Prêmio Ciência – Tecnologia São Carlos – 2023 na modalidade Jovem Cientista, uma iniciativa importante de valorização das pessoas que trabalham por São Carlos e que estão aqui contribuindo pela ciência e pela tecnologia. Reconhecer este trabalho é uma prioridade do governo Airton Garcia”, afirmou Tundisi.

Para Roselei Françoso, secretário de Educação, é preciso articular cada vez mais as pesquisas e atividades com as demandas necessárias ao processo de melhoria da qualidade do ensino no município. “Esses alunos nos provam que é possível fazer política pública valorizando, incentivando e oportunizando os estudantes da rede pública de ensino. Percebemos que as propostas sobre ensino de ciências já enfatizam a relação entre ciência, sociedade e tecnologia. Parabéns a toda a equipe da escola”, finalizou Roselei.

Débora Gonzales Costa Blanco, diretora Regional de Ensino, agradeceu o apoio do município. “É um orgulho saber que a única escola do Brasil convidada para participar da COP28 é da nossa rede e de São Carlos. O trabalho dos nossos professores foi o ponto de partida para a criação dos clubes de ciências, hoje temos mais de 300, além do apoio das universidades, CDCC e Prefeitura. Essa premiação é o reflexo de um trabalho que começou há 9 anos”. A equipe de São Carlos embarca para Dubai na madrugada desta terça-feira, 28, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Também participaram do evento a diretora da Escola Estadual Prof. Sebastião de Oliveira Rocha, Lucinei Tavoni, as professoras do projeto, Andrea Moralez de Souza e Milene Rodrigues de Oliveira, vereadores, secretários, além de familiares dos homenageados.

