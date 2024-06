Homem morre em quarto de hotel no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Homem estava em um hotel no centro da cidade - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 68 anos foi encontrado morto nesta segunda-feira, 17, no quarto de um hotel no centro de São Carlos, região da estação da Fepasa.

A vítima teria se hospedado na sexta-feira, 14, e iria passar por uma cirurgia de catarata. No sábado, 15, pela manhã, foi visto tomando café e desde então teria “sumido”. Funcionários e direção achou estranho o “desaparecimento” foi até o quarto onde ele deveria estar. Entraram no cômodo e viram o corpo. Acionaram a PM e posteriormente a unidade de suporte avançado do Samu onde foi constatada a morte. A Perícia Técnica foi solicitada.

