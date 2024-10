Holanda entra no G4 e União Douradense vira líder

Em segundo lugar com 7 pontos, Proara vai encarar a Esportiva, que está em terceiro (6 pontos) - Crédito: Jhonatan Celestino

A competitividade e rivalidade esportiva na fase de classificação da 3ª Copa São Carlos de Futsal ganha corpo e emoção a cada rodada. A prova disso foi o “saldo” positivo deixado após os dois jogos realizados na noite de sexta-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio filho. O Holanda entrou no G4 no grupo A e o União Douradense virou líder no B.

Os jogos foram marcados por muita disputa e as redes balançaram por 13 vezes. No primeiro jogo, pelo grupo A, o Holanda venceu o Meninos da Vila por 3 a 1. A equipe vencedora chegou aos 6 pontos e assumiu a quarta posição, empurrando para baixo (5º lugar) o Meninos, que também está com 6 pontos, mas perdeu a posição por ter um saldo negativo de gols maior. (-3 contra -4 do adversário).

Pelo B, o União Douradense mostrou mais oportunismo e venceu o Loz Bárbaros por 6 a 3. O time da vizinha cidade chegou aos 7 pontos e lidera o grupo. Já o Loz Bárbaros de complicou e permaneceu na 6ª posição com apenas 2 pontos e se complicou quanto a classificação para a segunda fase.

Hoje tem

A bola volta a rolar na noite desta segunda-feira, 28, pela Copa São Carlos de Futsal. Será uma rodada dupla no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção. As duas partidas serão pelo grupo B, a partir das 20h.

Curiosamente os jogos envolveram os “ponteiros”. No primeiro jogo, o líder União (7 pontos) encara o Pakabá Futebol e Samba que está em quarto lugar (4 pontos).

Na sequência, o vice-líder Proara (7 pontos) terá pela frente o Esportiva que está em terceiro lugar (6 pontos).

Classificação

