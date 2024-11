Heide e Britto vencem semifinal brasileira nas duplas em Lima

Luís Britto está saltando para o 180º lugar e pode saltar mais quatro posições se for campeão - Crédito: Divulgação

Em uma semifinal com quatro brasileiros, os paulistas Gustavo Heide e Luís Britto, que reside em São Carlos, garantiram vaga na final do challenger de Lima, em quadras de saibro. Eles venceram neste sábado o gaúcho Orlando Luz e o também paulista Marcelo Zormann, principais cabeças de chave, por 6/7 (2-7), 6/1 e 10-7. Neste sábado, 9, a partir das 14h, decidem o título diante da dupla polonesa Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski.

Aos 31 anos, Luís Britto está com seu melhor ranking, no 198º lugar, e jogou uma final ao lado de Zormann em Guayaquil na semana passada. Também na atual temporada, ele conquistou seu primeiro challenger nas duplas em San Miguel de Tucuman, na Argentina. Com os resultados de momento, está saltando para o 180º lugar e pode saltar mais quatro posições se for campeão.

O parceiro Gustavo Heide, de 22 anos, tem como prioridade o circuito de simples, ocupando o 168º lugar da ATP. Ele tem três títulos de challenger nas duplas, sempre ao lado de outros brasileiros, o primeiro em Brasília ao lado de Mateus Alves em 2021 e os mais recentes em Santo Domingo e Florianópolis no ano passado, com Pedro Boscardin.

O challenger em Lima oferece 75 pontos na ATP aos campeões, que dividem um prêmio de US$ 4.665. Já os finalistas ganham 50 pontos e US$ 2.700.

