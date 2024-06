Haja coração! ASF supera obstáculos e segue na Copa da LPF

É só comemoração: no sub20, ASF venceu de virada e está na semifinal da Copa da LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

Um final de semana para testar os corações das atletas, da comissão técnica e dos torcedores. Mas após dois difíceis obstáculos, as equipes adulta e sub20 da ASF São Carlos carimbaram o passaporte na Copa da LPF e segue com o sonho de dois títulos neste primeiro semestre de 2024.

No sábado, 15, o adulto jogou a semifinal contra o FutFera de Guará no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e após um jogo tenso, ocorreu o empate no tempo normal e na prorrogação. Por ter a melhor campanha, avançou a final.

Já o sub20 jogou as quartas de final e encarou Indaiatuba domingo, 16, também no Olaio. E após uma partida muito disputada e ficar atrás no placar em três oportunidades (0 a 1, 1 a 2 e 2 a 3), nos cinco minutos finais, na superação, foi buscar a virada e fez 5 a 3 no time visitante. Com isso garantiu presença na semifinal da Copa.

No sub20, deu ASF no Paulista

Na sexta-feira, 14, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a equipe sub20 da ASF São Carlos conquistou um expressivo resultado pela fase de classificação do Campeonato Paulista. Após um jogo pegado e equilibrado, a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia venceu o Corinthians Paulista por 3 a 2.

Feliz com o resultado, a técnica não escondeu a satisfação pela vitória. Ainda mais em cima de um adversário tradicional do futsal brasileiro.

Leia Também