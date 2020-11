H7 Esportes/La Salle estreia com derrota na “Bolha do Hand”

Crédito: Divulgação

A equipe júnior de handebol feminino H7 Esportes/La Salle estreou com derrota na “Bolha do Hand”, que acontece no Centro Esportivo do complexo Perfect Liberty, localizado em Arujá, a 40 quilômetros de São Paulo.

Na primeira apresentação pelo Campeonato Paulista, o time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues perdeu para o Pinheiros por 30 a 10. O adversário paulistano é base da seleção brasileira na categoria e um dos favoritos ao título.

Nesta Terça-feira, 17, o time são-carlense faz a segunda apresentação e a partir das 10h30 terá pela frente Araraquara, em um clássico regional.

