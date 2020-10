Grêmio São-carlense lança hino oficial para dar identidade ao clube

Crédito: Divulgação

Com quatro anos de existência, a sexta-feira, 16, foi especial para o Grêmio Desportivo São-carlense, dia em que ocorreu o lançamento oficial do Grêmio Desportivo São-carlense.

Com duração de 2m29s e composição do presidente Benedito Pinheiro, a música pode ser ouvida na TV Grêmio São-carlense, através do link https://www.youtube.com/watch?v=7fvRKi3Qx60&feature=youtu.be.

O diretor de comunicação e marketing do clube, Eduardo Imparato disse que o desejo de se criar o hino existe desde que a nova diretoria assumiu a gestão do clube, há quatro anos.

“É uma nova identidade. Tínhamos que parar com a ideia de associar este Grêmio ao antigo Grêmio Esportivo São-carlense. Este clube é novo. Tem apenas quatro anos e não tinha um hino. Desde então, o presidente (Benedito) passou a estudar as diretrizes e as metas do clube e surgiu a letra. Foi remixado em São Paulo e nasceu a música”, comentou Imparato.

Segundo ele, o novo Grêmio é uma homenagem ao antigo e sua criação tem como finalidade, resgatar a paixão que o torcedor tinha pelo clube. “Mas este é um novo Grêmio. E nova ideia não é se apoderar do antigo e nem do primeiro hino, criado por Cardoso Natal (in memoriam)”, finalizou.

