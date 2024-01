Grêmio São-carlense anuncia goleiro para a Série A4

Michel é mais um reforço anunciado pelo Grêmio para a Série A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Grêmio São-carlense continua a revelar as novidades para a temporada 2024 e que deverão estar em ação no dia 28 de janeiro, na estreia do clube no Campeonato Paulista da Série A4, em São José dos Campos, contra o Joseense no estádio municipal Martins Pereira.

O atleta da vez, o 17º reforço é o jovem goleiro Michel, de apenas 21 anos e que irá vestir a camisa do clube pela primeira vez em sua carreira.

Michel treina com o grupo no centro de treinamento no Arnon de Mello. Natural de Piracicaba, tem apenas em seu currículo, passagem pelo Nho Quim piracicabano.

