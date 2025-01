Grêmio quer a primeira vitória na A4 para adquirir confiança

Grêmio pega o lanterna Audax no Luisão e foca na primeira vitória - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com a expectativa de algumas mudanças, buscando sempre o melhor encaixe. Com esta filosofia, o técnico Marcus Vinícius irá colocar em campo uma equipe com um futebol ofensivo para encarar o lanterna Audax, a partir das 19h, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

A partida acontecerá no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão e o Grêmio ainda não venceu. Empatou em casa com o Joseense e perdeu fora para o Araçatuba.

Para entrar no G8 e se manter na zona de classificação do Campeonato Paulista da Série A4, o técnico Marcus Vinícius afirmou que o grupo gremista quer demais essa primeira vitória para dar tranquilidade e confiança para toda a equipe.

“Temos feito gols rápidos que ajudam. Temos que agora buscar minimizar os erros para que enfim essa vitória venha e já nos coloque na zona de classificação. Sabíamos que esse início poderia ser um pouco complicado pelo tempo de trabalho, mas estamos extremamente empenhados na busca dessa primeira vitória”, garantiu.

Sobre o Audax que está na lanterna da A4, Marcus Vinícius disse que o adversário tem uma equipe entrosada, pois joga junto a tempos em competições de São Paulo e Rio de Janeiro. “Temos que estar ligados o tempo todo, pois este tipo de jogo é muito perigoso e precisamos demais dessa vitória”, reforçou.

Para o compromisso no Luisão, o ingresso custará R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia em todos os setores. O torcedor que desejar adquirir o passaporte para todas as partidas em casa, em um total de 7, o preço é R$ 100.

A 3ª rodada

Quarta-feira, 29

15h – Jabaquara x União Barbarense

15h – Taquaritinga x Nacional

15h – Colorado Caieiras x Matonense

19h – Grêmio São-carlense x Audax

19h30 – Vocem x Barretos

20h – São Caetano x Joseense

20h – Araçatuba x Matonense

20h – Paulista x Penapolense

Classificação

Leia Também