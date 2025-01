Grêmio pode ter mudanças para encarar o Joseense

Após o vexame em Araçatuba, Grêmio busca a reabilitação em casa na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A indigesta derrota para o Araçatuba por 2 a 1, de virada e atuando a maior parte do tempo com um atleta a mais, deixou cicatrizes no Grêmio São-carlense e o técnico Marcus Vinícius, sem mencionar posições, não descarta possíveis mudanças para o segundo compromisso pela fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4, que acontece às 16h deste sábado, 25, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, quando recebe o Joseense que venceu em casa o Taquaritinga por 2 a 0.

Com o intuito de preparar a equipe, Marcus afirmou nesta sexta-feira, 24, que conversou com os atletas e disse que será necessária uma postura diferente da equipe. “O importante é levantar a cabeça, ir para o jogo em casa e fazer o resultado”, salientou. “Temos que ter uma atitude diferente, temos que impor dentro da nossa casa, como a gente fez no início do jogo de Araçatuba para que possamos buscar o resultado positivo com o adversário que vem de vitória”, analisou o treinador que quer atenção redobrada do grupo. “O Joseense tem uma transição forte. Mas vamos nos preparar bem para que possamos buscar esses três pontos”, contabilizou.

Marcus Vinícius fez questão de reforçar que o importante agora é “virar a chavinha” e tirar exemplos da derrota contra o Araçatuba e ir mais forte para os 14 compromissos restantes na primeira fase. “Não podemos cometer esses mesmos erros e começar a buscar essa primeira vitória que é importantíssima perante o nosso torcedor, no nosso domínio, para que possa dar uma tranquilidade maior para nós”, finalizou.

2ª rodada

Sábado, 25

15h – São Caetano x Paulista

15h – Taquaritinga x Colorado Caieiras

16h – Grêmio São-carlense x Joseense

16h – Audax x Araçatuba

18h30 – Barretos x Jabaquara

19h30 – Vocem x Penapolense

Domingo, 26

10h – União Barbarense x Nacional

10h – Matonense x Inter de Bebedouro

Classificação

